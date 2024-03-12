وجهت زوجة العاهل الأردني، الملكة رانيا العبدالله، رسالة إلى الشعب الإسرائيلي، قائلة: "إذا كنتم تريدون سلامكم وأمنكم، فعليكم معالجة هذا الظلم الكبير الموجود على أبوابكم"، وذلك في مقابلة حصرية مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور.

وقالت الملكة رانيا في حديثها: "أود أن أقول إنه رغم أن ما حدث في يوم 7 أكتوبر مدمر وصادم، إلا أنه لا يمنح إسرائيل ترخيصًا لارتكاب الفظائع بعد الفظائع. لقد شهدت إسرائيل يوم 7 أكتوبر واحد، ومنذ ذلك الحين، شهد الفلسطينيون 156 يومًا مشابهًا لـ7 أكتوبر. إنهم يمرون بهذا كل يوم".

وأضافت: "قبل 7 أكتوبر، كانوا يعيشون 50 عامًا من القمع والاحتلال وتقييد حركاتهم والسيطرة على كل جانب من جوانب حياتهم والإذلال".

كما تابعت قائلة: "إذا تحدثت إلى الجمهور الإسرائيلي، فسأقول: إذا كنتم تريدون سلامكم وأمنكم، فعليكم معالجة هذا الظلم الكبير الموجود على أبوابكم. ليس هناك طريق مختصر، ولا يوجد أي إجراء أمني سيجلب المستقبل المليء بالأمل والاستقرار الذي تريدونه في حياتكم بخلاف إيجاد طريقة للعيش مع الفلسطينيين.

وأكدت الملكة رانيا أنه "يجب أن يتوقف القادة الإسرائيليون عن التعامل مع وجود الفلسطينيين باعتباره حقيقة غير مريحة، أو كتحدي ديموغرافي، أو كعشب يحتاج إلى الجز بين الحين والآخر. فالفلسطينيون موجودون هنا ليبقوا، ولذا يتعين علينا أن نجد طريقة للعيش مع بعضنا البعض".