في جزء من لقاء مع مذيعة شبكة CNN بيكي أندرسون قال الدكتور ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ومستشار رئيس الوزراء القطري، إن قطر تحث طرفي الصراع في الشرق الأوسط على التفكير في إبرام صفقة الآن.

وأضاف: “ما يمكنني قوله هو أن هناك ومن بينهم نتنياهو من يملك مفاتيح التوصل إلى اتفاق الآن”.

وأردف الأنصاري بالقول، إن كل يوم يمر يشكل خطراً على حياة الرهائن، وخطرًا على حياة المدنيين في غزة وليس من مصلحة أحد، وخاصة شعب إسرائيل وأمن إسرائيل، أن تستمر هذه الحرب.

وفي سؤال عن أن حماس في وضع أفضل وأقل رغبة في التفاوض في هذه المرحلة، أجاب الضيف قائلا: "يتعرض الآن أكثر من 100 ألف فلسطيني للقتل أو الإصابة في غزة.

وهذا ليس رقما من شأنه أن يترك أي منزل دون إصابات أو قتلى، بما في ذلك منازل الأشخاص الذين ينتمون إلى حماس."

وعلّق قائلا: "لذلك لن أقول إنه لا يوجد أي ضغط على حماس في الوقت الحالي. الضغوط الميدانية حقيقية جدا. إن الضغوط الإنسانية حقيقية للغاية."

لذلك فهو يتعقد أن هناك عناصر ضخمة على كلا الطرفين تريد إنهاء هذا الصراع، وتريد التوصل إلى اتفاق الآن.