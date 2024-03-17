هل تسبب حرب غزة تدهورًا في العلاقات بين أمريكا وإسرائيل؟

يقول مسؤولو البيت الأبيض إنهم متفائلون بحذر بشأن اتجاه محادثات الرهائن، ومن المؤكد أنهم نظروا في المقترحات المطروحة على الطاولة ويعتقدون أنه يمكن التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف.

لكن البيت الأبيض كان يأمل سابقًا في التوصل إلى صفقة بشأن رهائن بحلول بداية شهر رمضان، وبطبيعة الحال، جاء ذلك الموعد دون التوصل إلى اتفاق.

ومن المؤكد أن المسؤولين في البيت الأبيض يرون أنه لا يزال هناك عدد من القضايا الشائكة التي يتعين على الجانبين حلها قبل التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف وسيشمل ذلك وقفا مؤقتا لإطلاق النار.

ويحدث كل هذا مع ظهور هذا الخلاف العميق بين البيت الأبيض وحكومة إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

عكسه الخطاب الذي ألقاه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، داعياً إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بنتنياهو.