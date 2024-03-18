قال بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، لمذيعة CNN بيكي أندرسون إن العالم "يشهد سياسة متعمدة للتجويع" من قبل إسرائيل على شعب غزة، كما أشار إلى اعتقاده بأنه لا يزال بإمكان الولايات المتحدة أن تكون وسيطًا للسلام وتكرار الاتفاق التاريخي بين إسرائيل والفلسطينيين في التسعينيات.

وقال البوسعيدي إن " الرئيس بايدن دعا الإسرائيليين إلى عدم التوغل إلى رفح. العالم كله يدعو إسرائيل إلى عدم التوغل إلى رفح. أعتقد أن الكيل طفح، وسوف أضم صوتي إلى صوت نائب الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس في الدعوة لوقف إطلاق النار الآن. قطاع غزة كله في مجاعة، وهذا لا يمكن وصفه. لم يحدث هذا بسبب كارثة طبيعية أو مرض. وإنما بسبب ما تقوم به إسرائيل في انتهاك كامل للقانون الدولي".

وأشار البوسعيدي إلى أن التجويع المتعمد يحدث في غزة، قائلًا: "أعتقد أن هذا ما يحدث، وهذا ما لا أقوله أنا فقط، بل المجتمع الدولي برمته ووكالات الأمم المتحدة الذين يشهدون بالفعل سياسة متعمدة للتجويع والحصار على شعب غزة".

وعند سؤاله عما إن كان يعتقد أن أمريكا لا تزال قادرة على ممارسة الضغط على إسرائيل، رد البوسعيدي بالقول: "في التسعينيات، وبفضل شجاعة وحكمة وزير الخارجية آنذاك، جيمس بيكر، دعت الولايات المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي أدى في نهاية المطاف إلى اتفاق تاريخي بين إسرائيل والفلسطينيين. أعتقد أن الولايات المتحدة لديها القدرة على فعل الشيء نفسه بالضبط في الوقت الحاضر"، حسبما أفاد.