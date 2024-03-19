في عام 2023، انتقلت قوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى ولاية الجزيرة وسط السودان. ومنذ ذلك الحين، طلبت القوات من الرجال والفتيان الانضمام إلى صفوفها وأجبرتهم على ذلك قسرًا بحجب الطعام والإمدادات، وفقًا لأكثر من ثلاثين شاهدًا.

وقال شهود عيان لشبكة CNN إن جنود قوات الدعم السريع يعطون المدنيين إنذاراً نهائياً – إما أن ينضموا أو يتضوروا جوعًا.

يُظهر تحقيق شبكتنا كيف تم تجنيد ما يقرب من 700 رجل و65 طفلاً قسراً لتضخيم صفوف قوات الدعم السريع، وهذا ما تمكنا من التحقق منه فقط في ولاية الجزيرة.

ويقول شهود عيان إن قوات الدعم السريع تستخدم الجوع كسلاح، حارمة من لا يريد الانضمام من الطعام.



من جانبها، تقول جماعات الإغاثة إن ما يقرب من 4 ملايين طفل في السودان يعانون بالفعل من سوء التغذية، حيث تواجه البلاد مجاعة جماعية. إذا لم تتمكن وكالات الإغاثة من إيصال الغذاء إلى المحتاجين، فقد يموت ما يقرب من ربع مليون طفل.

مراسلة CNN نعمة الباقر تنقل لكم المزيد من التفاصيل عبر هذا الفيديو.