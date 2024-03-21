العودة إلى غزة هو هدف منظمة الاستيطان الصهيونية، "ناخلا"، وهي واحدة من أكثر من 12 منظمة تدعو الآن إلى إعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في غزة.



دانييلا وايس هي عرابة الحركة، وقد بدأت بالفعل في التجنيد من المجتمع الذي يضم 700 ألف مستوطن في إسرائيل.



تعرف وايس أنه بالنسبة للكثيرين في هذا المجتمع، هناك حنين عميق لـ"غوش قطيف". كتلة من 21 مستوطنة إسرائيلية تم إخلاؤها قسراً من قبل الجيش الإسرائيلي في عام 2005 عندما انسحبت إسرائيل من قطاع غزة.



تحصل "ناخلا" على دعم من عدد من المجموعات في الولايات المتحدة بما في ذلك "AFSI"، أو "أمريكيون من أجل إسرائيل آمنة"، والتي شاركت في رعاية ندوة عبر الإنترنت مؤخرًا حول العودة إلى "غوش قطيف"، حتى عندما قامت إدارة بايدن باتخاذ إجراءات صارمة ضد المستوطنات في الضفة الغربية.



وبحسب وايس، فـ"هناك دعم قوي للغاية من شخصيات بارزة جدًا، من الأثرياء جدًا، من اليهود الأثرياء في الولايات المتحدة"، لكنها لم تذكر من هم.

تقرير مراسلة CNN كلاريسا وارد من الضفة الغربية ينقل لكم المزيد من التفاصيل.