غادر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز الدوحة مساء السبت، في حين أكد مصدر دبلوماسي مطلع على الأمر لشبكة CNN، أن مدير الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا ومدير الشاباك رونين بار سيعودان إلى إسرائيل من الدوحة، السبت.

وستواصل الفرق الفنية التفاوض في قطر، بحسب المصدر.

وأضاف المصدر أن القضايا العالقة لا تزال قائمة في المحادثات، بما في ذلك دخول المساعدات و"إعادة التموضع العسكري الإسرائيلي" في غزة.

وفي وقت سابق قال مصدر مطلع لـ CNN، إن المحادثات تحرز تقدمًا مطردًا ولكن لا تزال هناك خلافات تحتاج إلى حل.