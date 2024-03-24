سأل مذيع شبكة CNN، جيك تابر، المشرعة الأمريكية، ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، عما إذا كانت تعتقد أن إسرائيل تدمر الشعب الفلسطيني "عمدًا" وعن سبب وصفها الوضع في غزة بأنه "إبادة جماعية"، بعد أن دعت الرئيس جو بايدن إلى قطع المساعدات العسكرية لإسرائيل.

قالت كورتيز: "إنه أمر جدي وليس أمرًا يتم الاستخفاف به. ومع ذلك، عندما ننظر إلى كارثة ما يحدث، مع مجاعة قسرية لـ1.1 مليون من سكان غزة، حيث إن العديد من الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وحتى المسؤولين داخل وزارة الخارجية الأمريكية، صرحوا بوضوح أن الحكومة الإسرائيلية والقادة فيها يرفضون بعمد هذه المساعدات ويمنعونها ويبطئونها ويعجلون بحدوث مجاعة جماعية".

وأضافت: "إنه أمر مروع. أعتقد أن الأمر واضح للغاية ومن المهم جدًا أن يفهم جميع الناس الفرق بين الناس وحكوماتهم، بين الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية، بين الفلسطينيين وحماس".

وتابعت: "لكن ما نراه هنا، على ما أعتقد، من مجاعة قسرية، يتجاوز قدرتنا على إنكار الأمر أو تفسيره"، معتبرة أنه "لا يوجد استهداف لحماس في التعجيل بمجاعة جماعية لمليون شخص، نصفهم من الأطفال".