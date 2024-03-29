تدعو مجموعة إنسانية تابعة للأمم المتحدة إسرائيل إلى توسيع طرق الإمداد إلى غزة حتى يتمكنوا من تقديم مساعدات واسعة النطاق إلى سكان غزة الذين يعانون من الجوع.

حيث يواجه أكثر من مليون فلسطيني الآن مستويات كارثية من الجوع وفقًا لتقرير مدعوم من الأمم المتحدة، مع توقع وصول المجاعة إلى الشمال في أي يوم الآن، في هذه الأزمة التي صنعها الإنسان – حيث اتُهمت إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح في الحرب، الأمر الذي تنفيه إسرائيل.

مراسلة CNN جمانة كرادشة لديها المزيد في كفاحها اليومي للعثور على الطعام.

تحذير: قد تجدون بعض الصور في هذا التقرير صادمة.