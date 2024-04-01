الهجوم المميت على القنصلية الإيرانية في سوريا.. إليك كل ما نعرفه للآن

قُتل خمسة أشخاص على الأقل في الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، بحسب سفير إيران في سوريا، الذي لم يصب بأذى في الهجوم لكنه كان شاهد عيان على ما حدث نظرًا لكون السفارة بجانب مبنى القنصلية.

وألقى سفير إيران باللوم على الطائرات الحربية الإسرائيلية في الغارة، غير أن CNN لا تستطيع التحقق بشكل مستقل من هذه الادعاءات.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، كان العميد محمد رضا زاهدي، وهو من كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني، من بين القتلى.

تولى زاهدي قيادة القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني من قبل إضافة إلى القوات الجوية، ويُعتقد في هذا الوقت أنه أكبر شخصية في الحرس الثوري الإيراني تُقتل منذ مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة في غارة بطائرة بدون طيار أوائل عام 2020.

وإذا ما كانت إسرائيل وراء الضربة، فإنها قد تؤدي إلى تأجيج التوترات بينها وبين إيران، حيث قال السفير الإيراني إنه سيكون هناك رد حاسم، بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بحسب وسائل إعلام إيرانية، إن من حقهم الرد، في حين قال وزير الخارجية الإيراني إن على المجتمع الدولي أن يفعل شيئًا تجاه ما حدث.







