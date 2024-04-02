يناقش محلل الشؤون السياسية والعالمية في شبكة CNN، باراك رافيد، مقتل ما لا يقل عن 5 من عمال الإغاثة الذين كانوا يقومون بتسليم الغذاء للمدنيين الذين يعانون من الجوع بغزة والذين قتلوا في غارة إسرائيلية، وفقًا للمطبخ المركزي العالمي.

قال رافيد: "أعتقد أنه في الجانب الإسرائيلي غالبًا، هناك الكثير من الارتباك وحتى أود أن أقول الإحراج بشكل رئيسي، لأن المطبخ المركزي العالمي كان، لا أعرف إذا كانت كلمة "شريك" هي الصحيحة، لكنه كان منظمة غير حكومية عمل الجيش الإسرائيلي معها بشكل وثيق جدًا، لأن جزءًا مما فعله المطبخ المركزي العالمي هو جلب الطعام إلى غزة عبر البحر في سفينتين".

وأضاف: "وفي كلتا الحالتين، تم تنسيق ذلك مع الجيش الإسرائيلي، وأراد الجيش الإسرائيلي أن يُظهر أنه من خلال العمل مع هذه المنظمة، إنه يعالج نقص الغذاء في غزة".

وتابع قائلًا: "والآن بعد أيام قليلة، يُزعم أن الجيش الإسرائيلي ضرب 4 من موظفي الإغاثة من هذه المنظمة".

وأشار رافيد إلى أنه يعتقد أن "هذا الحادث كان واضحًا بالفعل لأنه منذ أشهر، كانت إدارة بايدن والأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى تقول إن هناك مشكلة تفادي الاشتباك بين الجيش الإسرائيلي ومنظمات الإغاثة"، لافتًا إلى أنه "كان هناك العديد من الحوادث المشابهة جدًا لهذه الحادثة التي ضرب فيها الجيش الإسرائيلي عمال الإغاثة في غزة".