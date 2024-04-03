تحدثت مذيعة CNN، كايتلان كولينز، مع الدكتور المتطوع في غزة، ثائر أحمد، عن تجربته في اللقاء مع الرئيس بايدن لمناقشة الأزمة المستمرة في القطاع.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بين الدكتور ثائر أحمد ومذيعة CNN، كايتلان كولينز:

كايتلان كولينز: دكتور أحمد، من الرائع وجودك هنا. هل يمكنك البدء بإخباري بما حدث عندما ذهبت إلى البيت الأبيض الليلة؟ ماذا قيل داخل تلك الغرفة؟

الدكتور ثائر أحمد: حسنًا، نعم، أشكرك على استضافتي. أعتقد أننا حضرنا إلى هذا الاجتماع قلقين للغاية بشأن ما يحدث في قطاع غزة. وأنا سعيد لأنك ذكرتِ أننا كنا نصر على عدم وجود أي طعام هناك. لم يكن من المنطقي بالنسبة لنا أن نقطع الخبز بينما نتحدث عن وقوع مجاعة.

لقد حضرنا وكان الرئيس ونائب الرئيس ومستشار الأمن القومي في الغرفة، وكانت هناك تعليقات مقتضبة للغاية من الرئيس يقول فيها إنه يريد أن يسمع منا ويريد الاستماع إلينا.

ولذلك تحدثت أولاً، وأخبرته أنني أنتمي إلى مجتمع منهك، نحن حزينون، وقلوبنا مكسورة لما حدث خلال الأشهر الستة الماضية. وأن الخطاب الذي صدر عن إدارة بايدن والذي كان يخرج من البيت الأبيض قد أحبط الكثير من الناس، وخاصة الأشخاص الأمريكيين من أصل فلسطيني والأمريكيين المسلمين والأمريكيين العرب، فنحن لسنا راضين عما حدث.

لم تكن هناك خطوات ملموسة، ولكن ضع في اعتبارك أننا قلقون للغاية بشأن الأشخاص الموجودين في قطاع غزة الموجودين في فلسطين الآن، والذين لا يعانون من الجوع فحسب، بل يواجهون تهديد غزو رفح الذي يلوح في الأفق.

وهكذا تمكنت من مشاركة ذلك مع الرئيس، وأعلمته أنه احترامًا لمجتمعي واحترامًا لجميع الأشخاص الذين عانوا والذين قُتلوا في هذه العملية، أحتاج إلى الخروج من هذا الاجتماع. وأريد الخروج مع صناع القرار وإخبارهم بما يشعر به شخص ما عندما يقول شيئًا ثم يبتعد عنهم ولا يسمعهم، ولا يسمع ردهم.

كايتلان كولينز: حسنا! أعني كيف رد الرئيس بايدن على ذلك؟

الدكتور ثائر أحمد: كما تعلمين، لم يكن هناك الكثير من الاستجابة. وقال في الواقع أنه يفهم ذلك، وأنا ابتعدت. وأعتقد بالنسبة لي، مثل العديد من الأمريكيين الفلسطينيين والفلسطينيين الآخرين أو كما ذكرت العديد من الأشخاص المهتمين بما يحدث، فإننا نشعر بالذعر.