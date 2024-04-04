كسر خوسيه أندريس، مؤسس "المطبخ المركزي العالمي"، صمته في مقابلة مع رويترز حول الضربة العسكرية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 7 من عمال الإغاثة، بما في ذلك الرعايا الأجانب، بينما كانوا يقومون بتوصيل الغذاء إلى المدنيين الذين يعانون من الجوع في غزة.

ورفض أندريس بشكل متكرر الادعاءات الإسرائيلية والأمريكية بأن الضربات التي تعرض لها فريقه لم تكن متعمدة، قائلًا: حتى لو لم نكن ننسق مع الجيش الإسرائيلي - لا يمكن لأي دولة ديمقراطية أو عسكرية أن تستهدف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، خاصة عندما تتيح لك التكنولوجيا اليوم معرفة الأشياء بطرق لم تكن ممكنة منذ وقت ليس ببعيد. تلك الطائرات بدون طيار تراقب كل ما يتحرك في غزة. لقد كنت هناك. هذه طائرات بدون طيار تحلق فوقك دون توقف. لا يوجد شيء يتحرك لا يعرفه الجيش الإسرائيلي. لكنني، مع قول ذلك، لا ينبغي لأحد أن يستهدف المنظمات الإنسانية والمدنيين بشكل مستمر.