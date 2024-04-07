بعد أن دمرت غارة جوية إسرائيلية منزلها في جباليا شمال غزة وأجبرت عائلتها على الفرار، تكافح الجدة الفلسطينية، أم إيهاب من أجل إطعام أحفادها وإبقائهم على قيد الحياة في أحد مراكز الإيواء في وسط قطاع غزة.

وبعد مرور ستة أشهر على الحرب، لا يزال حال أم إيهاب وأحفادها، كحال غيرهم من العديد من الفلسطينيين النازحين الآخرين، الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة.ووسط فوضى الحياة اليومية ومع عدم وجود نهاية للحملة العسكرية الإسرائيلية في الأفق، تقول أم إيهاب إنها تجد بعض الراحة عند البحر على طول ساحل وسط غزة.