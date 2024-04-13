قام كبير مراسلي شبكة CNN الدولية، بن ويدمان، بجولة في بلدة كفر كلا اللبنانية، التي تعرضت لقصف شديد من قبل القوات الإسرائيلية وذلك في دورية لقوات حفظ السلام الإسبانية التابعة للأمم المتحدة في أقصى جنوب لبنان.

وقد تجولت الكاميرا على طول الخط الأزرق، والذي يعتبر الحدود غير الرسمية بين دولتين في حالة حرب من الناحية الفنية منذ أكثر من خمسة وسبعين عامًا.. وهو عبارة عن جدار من الخرسانة، الذي تعلوه شبكة، وهو كل ما يفصل بين الدولتين.

ويُذكر أنه قُتل في هذه المنطقة أكثر من ثلاثمائة شخص، من مقاتلين ومدنيين، منذ أكتوبر/ تشرين الأول.

يعتبر حزب الله الحليف الوثيق لإيران، التي تهدد بالانتقام من إسرائيل بسبب قصفها قنصلية طهران في دمشق.. مما يزيد من احتمال اشتعال الحرب في غزة في جميع أنحاء المنطقة.

تقع قاعدة قوات حفظ السلام الإسبانية على الحدود مباشرةً، وعلى خط النار.

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لضربة على ما زعم أنه مبنى عسكري تابع لحزب الله وذلك بعد ظهر يوم الجمعة.