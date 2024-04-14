قبل الضربات الإيرانية على إسرائيل، السبت، احتجزت قوات الحرس الثوري الإيراني سفينة حاويات مرتبطة بإسرائيل بالقرب من مضيق هرمز، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا). وأشارت مراسلة CNN، باولا نيوتن، إلى أن إيران فعلت ذلك "تذكيرًا لإدارة بايدن".

وقالت نيوتن: "تحاول إيران بالتأكيد إرسال رسالة هنا. حدث ذلك قبل هذا الانتقام مباشرة، حيث تم تحويل تلك السفينة بعد ذلك إلى المياه الإيرانية. الآن تمر هذه عبر مضيق هرمز. وكما يعلم الجميع هناك في المنطقة أنها نقطة اختناق حرجة، خاصة عندما يتعلق الأمر بإمدادات الطاقة".

وأضافت نيوتن: "يمر واحد من كل خمسة براميل من النفط عبر مضيق هرمز كل يوم. وتعتزم إيران استخدام هذا كأصل استراتيجي، لتذكير إدارة بايدن بأنه يمكنهم تعطيل طريق الإمداد الحيوي هذا إذا أرادوا ذلك. وعندما يحدث ذلك، فهذا يعني أن أسعار النفط سوف ترتفع".

وأشارت إلى أن ما فعلته إيران "تذكير قوي جدًا لإدارة بايدن بأنه يجب عليهم محاولة إقناع نتنياهو بعدم الانتقام من هذا الأمر. والسبب هو أن إدارة بايدن معرضة جدًا لصدمات أسعار الطاقة في الوقت الحالي، وأسعار الغاز، نظرًا للحملة السياسية الجارية، وسوف يرغبون في رؤية تخفيض التصعيد الحاسم للغاية يتحقق بالفعل".

وتابعت قائلة إن هذا تذكير بأن إيران تؤكد للجميع أننا "سنواصل تعطيل ما نستطيع في الاقتصاد العالمي إذا لم تكن الأمور لصالحنا".