تحدث منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، مع مذيع شبكة CNN، جيك تابر، حول الضربات الانتقامية التي شنتها إيران على إسرائيل والتي "لم نرها من قبل"، بحسب وصفه، ورد فعل إسرائيل على تلك الهجمات.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بين جون كيربي ومذيع شبكة CNN، جيك تابر:

جيك تابر: ما هو تقييم إدارة بايدن الآن لمدى خطورة هذه الضربة؟ هل تفاجأت إدارة بايدن بحجم هذا الهجوم؟ أعني، لا أستطيع حتى أن أتخيل.. هذا فقط للأشخاص الذين لا يعرفون ذلك، حيث إن هجومًا من إيران مباشرة من إيران على إسرائيل بهذا الحجم لم يحدث أبدًا.

جون كيربي: لقد كان غير مسبوق حقًا. إنها كلمة جيدة استخدمتها هناك. أعني أن الحجم والنطاق والمدى، لم نر هذا من قبل. لقد كنا نراقب هذا عن كثب قدر الإمكان. هل يمكنني أن أخبرك أننا توقعنا كل طائرة مسيرة وكل صاروخ؟ على الأغلب لا. ولكن من المؤكد أن لدينا فكرة جيدة عما كانت إيران تخطط للقيام به.

والأهم من ذلك، أن الإسرائيليين فعلوا ذلك أيضًا. وكان رد فعلهم، الدفاع من جانب نظرائنا الإسرائيليين، وبالطبع الولايات المتحدة وشركائنا الإضافيين، غير مسبوق أيضًا.

أعني أن هذا كان نجاحاً مذهلاً أثبت حقاً التفوق العسكري الإسرائيلي. وبنفس القدر من الأهمية، تفوقهم الدبلوماسي وأن لديهم أصدقاء في المنطقة، ولديهم أصدقاء في جميع أنحاء العالم يرغبون في مساعدتهم.

جيك تابر: إذن، دعنا نتحدث عن ذلك للحظة واحدة، لأنه من الواضح أن الإيرانيين - وأرجو تصحيحي إذا كنت مخطئا- يبدو أن الإيرانيين لم يهاجموا إسرائيل فحسب، بل كانوا ينتهكون المجال الجوي لدول عربية أخرى، بما في ذلك الأردن والسعودية. هل هذا دقيق؟

جون كيربي: قطعاً. لا توجد طريقة للقيام بما فعلوه الليلة الماضية دون انتهاك المجال الجوي الدولي للقيام بذلك.