حاول آلاف الفلسطينيين العودة إلى شمال غزة في 14 إبريل/ نيسان، بينما حذر الجيش الإسرائيلي من أن المنطقة لا تزال "منطقة قتال خطيرة"

تقول إحدى الفلسطينيات من سكان شمال غزة بينما هي تواصل تقدمها في الطريق إن منطقة الجنوب من قطاع غزة باتت مكتظة بالناس، ولم يعد بالإمكان التنفس من تزاحم الناس.

بينما تقول سيدة أخرى، إنهم تعبوا وهم يريدون العودة لتفقد منازلهم وأولادهم وأهاليهم في شمال غزة.

في حين يقول بعض العائدين إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على المدنيين.

قامت شبكة CNN بالتواصل مع الجيش الإسرائيلي بشأن التعليق على التقارير التي تفيد بأن جنوده أطلقوا النار على المدنيين، لكنها لم تتلق أي رد.