حذر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، من أن الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية وذلك لدى وصوله إلى جزيرة كابري الإيطالية لعقد اجتماع مع وزراء خارجية مجموعة السبع، الخميس.

وفي حديثه قبل الاجتماع، قال بوريل إن على القادة الأوروبيين أن يطلبوا من إسرائيل “ردا منضبطا” على الهجوم الإيراني.

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية: "لا يمكننا أن نمضي خطوة بخطوة في الرد في كل مرة بشكل أعلى [حتى نصل إلى] حرب إقليمية".

وأردف بالقول: “نحن على حافة حرب إقليمية مع الشرق الأوسط من شأنها أن ترسل موجات صادمة إلى بقية العالم، ولكن بشكل خاص إلى أوروبا".

وتأتي كلماته بعد يوم من حث وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أكبر الاقتصادات في العالم على تنسيق العقوبات ضد إيران لإظهار “جبهة موحدة”.

وأضاف بوريل: “في غزة، تستمر الكارثة الإنسانية. ولم يزد الدعم الإنساني إلا قليلا جدا"، مشيرًا إلى أن المساعدات الحالية التي تصل إلى غزة "غير كافية على الإطلاق".