متى تتوقعون الهجوم على رفح؟ شاهد كيف أجاب سامح شكري لـCNN

تطرق وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مقابلة له مع شبكة CNN، إلى عدة محور رئيسية بشأن غزة وما تم التوصل إليه بخصوص صفقة الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار فيها.

وأكد في جزء من حديثه قائلًا: “علينا أن نتعامل مع الوضع المستمر في غزة والذي يمثل أزمة إنسانية ذات أبعاد غير مسبوقة، وعلينا أن نتعامل مع الأمن والاستقرار بشكل عام في المنطقة.”

وعن سؤال بخصوص رفض حماس الاقتراح الأخير بشأن صفقة الرهائن، أجاب شكري بأنه لا يعتقد أنه أمر إيجابي أو بناء محاولة تعريف موقف أي طرف فيما يتعلق بالمناقشات والمفاوضات الجارية.

وأضاف شكري أنه ينبغي الاستمرار في التركيز على التوصل إلى توافق بين الجانبين يؤدي إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وتقديم المساعدة الإنسانية، وفي هذه المرحلة لم يتم التوصل إلى هذه النقطة بعد، ولكن العمل يجري بجد بالتعاون مع الولايات المتحدة ومع الشركاء القطريين للوصول إلى هذه النقطة من الاتفاق.

وفي سؤال من بيكي أندرسون حول هل يمكن التوقع بإجراء المزيد من المحادثات في جولة أخرى من المحادثات في أي وقت قريب؟ أجاب وزير الخارجية المصري: "المحادثات مستمرة ولم يتم قطعها أبدًا. هناك أفكار مستمرة تطرح وسنستمر في ذلك حتى يتحقق الهدف."