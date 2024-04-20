أفادت باولا هانكوكس من شبكة CNN أن "انفجارًا ضخمًا" وقع في قاعدة عسكرية تابعة لقوات الحشد الشعبي العراقية المدعومة من إيران في محافظة بابل جنوب بغداد.

فقد وردت معلومات من مصدر أمني أفاد بوقوع انفجار ضخم في قاعدة عسكرية لقوات الحشد الشعبي والتي تعتبر واحدة من أكبر الجماعات المدعومة إيرانيًا داخل العراق، حيث عُلم من نفس المصدر الأمني أن هناك حوالي خمسة انفجارات، وهي أيضًا لمستودعات ذخيرة.

وتوجه فريق تحقيق إلى مكان الحادثة، وتبين أن هناك خسائر مادية، ووقعت إصابات، وجرح ثلاثة على الأقل، بحسب المصدر الأمني.

ليس من الواضح حتى اللحظة ما إذا كانت هذه حادثة أم أنه هجوم.

لكن حقيقة أن مسؤولاً إسرائيلياً قال إن إسرائيل لم تكن متورطة في هذا الأمر تُظهر التوترات في الوقت الحالي.

لا تستطيع CNN تأكيد صحة الفيديو، كما تنفي إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية أي تورط لهما.