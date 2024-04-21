قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي إن "التصعيد في المنطقة سيكون خطيرًا للغاية على الجميع" مضيفًا أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يرغب في جر الولايات المتحدة إلى مواجهة مع إيران" وأردف الصفدي قائلًا: "الطرف الذي يستفيد أكثر من ذلك (التصعيد) هو بنيامين نتنياهو الذي يريد صرف الانتباه عن غزة".

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع شبكة CNN.

