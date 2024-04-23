قال رئيس الدفاع المدني في غزة، إنه تم اكتشاف مقبرة جماعية في مستشفى بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر.

حيث تم انتشال ما يقرب من 300 جثة حتى الآن، بحسب الدفاع المدني في غزة، لكن البحث ما زال مستمرًا.

تم دفن العديد من الجثث التي تم انتشالها هنا من قبل الأقارب والمسعفين في أراضي المستشفى في يناير كإجراء مؤقت.

القصف الإسرائيلي المستمر على المدينة الجنوبية يجعل من الصعب للغاية إجراء مراسم الدفن التقليدية.

وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من خان يونس, عادت العائلات على أمل دفن أحبائها أخيراً. ليكتشفوا أن الجيش الإسرائيلي استخرج جثثهم، وفقًا لمسؤولي الدفاع المدني، وتم التخلص منها في مقبرة جماعية قريبة.

مراسلة CNN ندى بشير تنقل لكم المزيد التفاصيل عبر هذا التقرير.