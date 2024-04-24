كثف الجيش الإسرائيلي الضربات في أنحاء قطاع غزة الثلاثاء في بعض من أعنف عمليات القصف منذ أسابيع.

كما حذر الجيش الإسرائيلي المدنيين بضرورة مغادرة "منطقة القتال الخطرة" في شمال غزة.

ويستخدم الجيش القوة المفرطة ضد البنية التحتية والعناصر التخريبية على حد قوله، وفي رد من حماس على ذلك فقد ودعا متحدث باسم حماس إلى مواصلة الهجمات على إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، تحث الولايات المتحدة إسرائيل على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.