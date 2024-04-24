الأعنف منذ أسابيع.. إسرائيل تزيد من عمليات القصف بعد توقف المحادثاتالشرق الأوسطنشر الأربعاء، 24 ابريل / نيسان 2024كثف الجيش الإسرائيلي الضربات في أنحاء قطاع غزة الثلاثاء في بعض من أعنف عمليات القصف منذ أسابيع.كما حذر الجيش الإسرائيلي المدنيين بضرورة مغادرة "منطقة القتال الخطرة" في شمال غزة.ويستخدم الجيش القوة المفرطة ضد البنية التحتية والعناصر التخريبية على حد قوله، وفي رد من حماس على ذلك فقد ودعا متحدث باسم حماس إلى مواصلة الهجمات على إسرائيل.وفي الوقت نفسه، تحث الولايات المتحدة إسرائيل على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.قراءة المزيدأمريكاإسرائيلالجيش الإسرائيليحماسقطاع غزة