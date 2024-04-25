تواجه جامعة كولومبيا، التي ينظر إليها الكثيرون على أنها مركز الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين، موعدًا نهائيًا للمفاوضات حول إنهاء التخييم الموجود على مروج حديقتها.

فقد حدث قدر كبير من النقاش حول كيفية تعامل سلطات الجامعة مع هذا الأمر، بما في ذلك القرار الذي صدر الأسبوع الماضي بإرسال الشرطة لإخلاء معسكرات التخييم المؤيدة.

ولكن مع اقتراب الموعد النهائي، والذي يبدو أنه بين عشية وضحاها من اليوم إلى الغد، فإنه بالتأكيد يزيد من احتمالات تكرار ما حدث الأسبوع الماضي عندما تواصل مسؤولو جامعة كولومبيا مع شرطة نيويورك كي يشق طريقهم إلى الحرم الجامعي للمساعدة في تطهير أحد تلك المعسكرات.

فيما زار مايك جونسون رئيس مجلس النواب الحرم الجامعي، أمس، وتعرض خلال خطابه للمقاطعة عدة مرات من المحتجين، ولكنه استهدف في رسالته رئيسة جامعة كولومبيا ودعاها إلى التنحي، ووجه خطابه إلى أعضاء معسكر التخييم مباشرة.

وفي تقرير بولو ساندوفال مراسل CNN المزيد من التفاصيل.