يتلقى المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية، رسالة دعم من الأشخاص الذين يناضلون من أجلهم، وهم الأطفال في غزة.

وقد أظهرت مقاطع فيديو في الجامعات الأمريكية متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين يتم اعتقالهم بالقوة في حرم جامعة إيموري في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية بعد تشكيل معسكر بالحرم الجامعي.

وقد شهد طاقم CNN احتجاز اثنين على الأقل من الأساتذة من قبل شرطة أتلانتا، بما في ذلك كارولين فوهلين، أستاذة الاقتصاد بجامعة إيموري، ونويل مكافي، رئيسة قسم الفلسفة.

كما شهدت جامعة كولومبيا، التي ينظر إليها الكثيرون على أنها مركز الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين الكثير من الاعتقالات.