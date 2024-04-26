نذر حرب ووعيد لأمريكا وإسرائيل.. شاهد ما رصده فريق CNN في شوارع إيران

لا تزال التوترات في الشرق الأوسط عند نقطة الغليان بعد أن شنت إيران هجومًا واسعًا بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد إسرائيل ردًا على قصف مجمع سفارتها في سوريا، مما أسفر عن مقتل العديد من كبار قادة الحرس الثوري.

وتقول إيران إنها ستتخذ موقفا أكثر صرامة ضد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل في المستقبل، قائلة إنه إذا استهدفت إسرائيل إيران أو أصولها مرة أخرى، فإن إيران سترد من أراضيها.

المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل شبكة CNN، فريد بليتغن من العاصمة الإيرانية، طهران.