شاهد كيف رد ساندرز على مزاعم نتنياهو حول مظاهرات جامعات أمريكا

خلال مقابلة أجراها مع CNN، قال السيناتور الأمريكي عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، ردًا على ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية مدفوعة بمعاداة السامية، إن "ما تفعله حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة والعنصرية هو أمر غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديث".

مضيفًا: "لقد قتلوا خلال الأشهر الستة والنصف الماضية 33 ألف فلسطيني، وأصابوا 77 ألفًا، ثلثاهم من النساء والأطفال".

وأردف ساندرز قائلًا: "إن توجيه الاتهام للحكومة الإسرائيلية ليس معاداةً للسامية، بل حقيقة".