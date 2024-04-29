حظي المتظاهرون الداعمون للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية بدعم عالي النبرة من إيران، حيث نظم الطلاب المحافظون وأعضاء هيئة التدريس في جامعة طهران مظاهرة في نهاية هذا الأسبوع.

كانت الحشود تهتف "الموت لأمريكا" و "الموت لإسرائيل"، قائلين إنهم يقفون مع أولئك الذين يحتجون في الجامعات الأمريكية.

لكن إدارة بايدن انتقدت إيران بسبب قمعها للاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في خريف عام 2022، بعد وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة والتي اتُهمت بخرق قواعد الحجاب الصارمة في البلاد.

غير أن إيران تقول الآن إن دعم الولايات المتحدة للعملية الإسرائيلية في غزة - التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين - وأن إجراءات الشرطة ضد بعض أولئك الذين يحتلون الجامعات تشوه سمعة أمريكا. كما تقول إن الاعتقالات التي يتم مشاهدتها تقوض دور أمريكا باعتبارها داعمًا رئيسيًا للحقوق المدنية وحرية التعبير.

وتنتقد إيران الولايات المتحدة، وسط مطالبة المتظاهرين الجامعات الأمريكية بالنأي بأنفسها عن إسرائيل، ويريدون من إدارة بايدن الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها.