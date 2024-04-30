تحدث رياض منصور، المندوب الفلسطيني الدائم في الأمم المتحدة، مع مذيعة CNN كريستيان أمانبور حول المظاهرات في الجامعات الأمريكية الداعية لوقف إطلاق النار في غزة.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار:

كريستيان أمانبور: اسمح لي أن أتحدث إليك عن هذا الآتي، لأن هناك العديد من استطلاعات الرأي التي تظهر الكثير من السخط بين الفلسطينيين تجاه السلطة الفلسطينية. ونحن نرى قصصًا بشكل متزايد - حتى من غزة، حتى في ظل القصف والهجوم العسكري، هناك سخط سائد بين بعض الفلسطينيين الذين تم سؤالهم على حماس، بسبب ماضيهم وافتقارهم إلى الحكم وعدم قدرتهم على توفير الأمن لهم والاقتصاد، والآن بسبب ما يعانونه الآن. ولكن هناك أيضًا قدرًا كبيرًا من السخط تجاهكم، كما قلت، مع السلطة الفلسطينية. حيث يُظهر الاستطلاع الأخير لشقاقي في مارس كيف انخفض دعم حركة فتح حقًا، ويعتقد الكثير من الناس أن السلطة الفلسطينية تحتاج أيضًا إلى الإصلاح بشكل كامل، ولا أعرف ما إذا كان بإمكانها الإصلاح، ولكن لم توفر الكثير. لذا، نظرًا لكل ذلك، ما هي الخطة لليوم التالي (للحرب)؟



رياض منصور: حسنًا، اسمحي لي فقط أن أقول إن الشعب الفلسطيني عانى كثيرًا في ظل هذا الاحتلال القاسي والعديد من الحروب التي تم شنها ضد شعبنا، لا سيما في قطاع غزة، بما في ذلك هذه الجريمة الأخيرة التي ارتكبت ضد جميع أبناء شعبنا قطاع غزة . لذلك، لدى الشعب الفلسطيني أسباب وجيهة للغضب والإحباط من الجميع، بما في ذلك المجتمع الدولي، بما في ذلك أوضاعهم الخاصة. لذلك يمكن للمرء أن يفهم ذلك. ولكن ما نحتاجه هو أننا بحاجة إلى وقف هذه الحرب للبدء في منح الشعب الفلسطيني الأمل، ويمكن أن يأتي الأمل إذا تمكنا من إيجاد طرق لوضع حد لهذا الاحتلال، والسماح للشعب الفلسطيني بممارسة تقرير المصير، بما في ذلك استقلال بدولتهم الخاصة وأن يحكموا أنفسهم دون شرور الاحتلال. إذا كانت لدينا طريق في هذا الاتجاه، فإن الشعب الفلسطيني سوف ينتخب القادة الذين يرغب به، وبعد ذلك سوف يدخلون في حقبة من حياتهم تختلف عن حقبة العيش تحت الاحتلال.



كريستيان أمانبور: وقد رأيتم الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تنتشر عبر الجامعات الأمريكية، والبعض منهم في أوروبا أيضًا. يجب أن يسعدك ذلك، ولكن من الواضح أنني بحاجة لسؤالك عن الانتقادات. بعض الأشخاص كانوا يرفعون شعارات ولافتات حماس. وأنا فقط أتساءل، ماذا ستقول لهؤلاء الناس؟ هل هذا يساعد قضيتكم فعلًا؟ هل ستطلبون منهم إزالة تلك اللافتات؟



رياض منصور: لا يمكننا أن نقول لهم، كما تعلمون، ما يجب القيام به. لكنني أشعر بسعادة غامرة، نحن سعداء بوجود هذه الحركة الضخمة في الجامعات الأمريكية للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وقف فوري لإطلاق النار، وإنقاذ الأرواح، والدعوة إلى ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير. رؤية مئات الأعلام الفلسطينية ترفرف في جميع هذه الجامعات، أمر مثير للغاية. هذا شعور بالعدالة بالنسبة للفلسطينيين، وعندما ترى مئات الملايين في الشوارع في جميع أنحاء العالم يقولون "وقف إطلاق النار الفوري" و "أنقذوا حياة الشعب الفلسطيني"، آمل أن يستمع القادة في كل مكان، بما في ذلك واشنطن العاصمة، إلى هذه الرسائل القوية وأن يفعلوا كل ما هو ممكن لوقف الحرب والهجوم والعدوان ضد شعبنا.