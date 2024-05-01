تحدث الدكتور علي بن تميم في مقابلة مع CNN بالعربية على هامش المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية، وبيّن في المقابلة الخطوات التي يمكن اتباعها لترغيب الجيل الجديد باللغة العربية.

وأشار الدكتور بن تميم إلى أن المؤتمر "يجسد التطلعات التي تمكّن من تعزيز اللغة العربية وتقريب فهمها أكثر - حتى للناطقين بغير اللغة العربية ممن يرغبون بتعلمها - إضافة إلى النشء".

كما وضح الدكتور بن تميم الدور الذي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعبه في تقوية لغة الضاد، قائلًا إن هناك: "أدوات ناجعة في الذكاء الاصطناعي تمكن الكتّاب بأن يتعرفوا على مفردات تستعمل في مرحلة ومرحلة أخرى، لأن ذلك يسهم بدرجة كبيرة في تطوير النشر، خاصة المتوجه للأطفال".

وأكد أنهم يعملون "مع جامعة نيويورك في تطوير أنواع مختلفة (من الأدوات) تعزز مسألة القراءة والكتابة وتحدد للمؤلف مفردات الفئة العمرية التي يخاطبها".

وتابع بالقول: "اللقاء هذا بين النشر وبين المعنيين باللغة والمعنيين بالصناعات الإبداعية قد يحقق أمثلة ناجعة لنا، حتى في تطوير أدوات المبدع الكتابية سواء في الشعر أو القصة أو الرواية"، على حد تعبيره.