الحرس الثوري الإيراني يكشف لـCNN عن الأسلحة التي استخدمت لضرب إسرائيل.. ما مدى دقتها؟الشرق الأوسطنشر الخميس، 02 مايو / أيار 2024عندما هاجمت إيران إسرائيل في منتصف إبريل/نيسان أطلقت مئات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة التي تم تطويرها من قبل قوات النخبة الجوية التابعة للحرس الثوري…وعرض لنا الحرس الثوري الإيراني أنواع الأسلحة التي استخدمها لضرب إسرائيل، بما في ذلك صاروخين باليستيين- "عماد" و"غدر" - بمدى يزيد عن ألف ميل، وقادران على حمل رأس حربي يزن حوالي نصف طن.قراءة المزيدأمريكاإسرائيلإيرانالجيش الأمريكيالجيش الإسرائيليالجيش الإيرانيالحرس الثوري الإيرانيغزة