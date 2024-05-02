عندما هاجمت إيران إسرائيل في منتصف إبريل/نيسان أطلقت مئات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة التي تم تطويرها من قبل قوات النخبة الجوية التابعة للحرس الثوري…

وعرض لنا الحرس الثوري الإيراني أنواع الأسلحة التي استخدمها لضرب إسرائيل، بما في ذلك صاروخين باليستيين- "عماد" و"غدر" - بمدى يزيد عن ألف ميل، وقادران على حمل رأس حربي يزن حوالي نصف طن.