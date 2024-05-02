قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مات ميلر الخميس إن الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية "قريبون جدًا" من التوصل إلى اتفاق بشأن "الأجزاء الثنائية" من صفقة أكبر تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

مضيفًا "هناك بعض التفاصيل التي يتعين علينا مواصلة العمل من خلالها، ولكننا نعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق بشأن هذه التفاصيل في وقت قصير جدًا"،

وأردف ميلر "لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به بشأن جزء منفصل من ذلك".