أعلنت حركة حماس أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، أبلغ الوسطاء القطريين والمصريين أن حماس وافقت على اقتراحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وليس من الواضح بعد ما إذا كان الاقتراح الذي وافقت عليه حركة حماس هو نفسه ذاك الذي كان لإسرائيل مساهمة كبيرة في صياغته مع المصريين، والذي تم تقديمه إلى المصريين الأسبوع الماضي.

كما أن من غير الواضح ما إذا كان قد تم إجراء أي تغييرات على الاقتراح منذ طرحه على الطاولة، وما الذي تغير بالفعل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

مراسل CNN، جيريمي دايموند، يفصّل في هذا التقرير كل ما نعرفه حتى الآن عن آخر التطورات.