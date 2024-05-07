وصم العبودية أو عبودية الأطفال، تحقيق استقصائي من موريتانيا، يتتبع آثار حرمان أطفال من أمهات ضحايا سابقات للعبودية من حق دخول المدارس، لأنهم بدون وثائق مدنية، إذ يشترط نظام التعليم الموريتاني امتلاك الطفل للهوية الموريتانية، والتي تشترط إدارة الوثائق بموريتانيا على من يطلبها أن يكون الأبوين أو شجرة الأب يمتلكون هوية موريتانية.

الاشتراطات الإدارية والقانونية، حرمت مئات الأطفال المنحدرين من أمهات سبق ومورست عليهن العبودية طوال العقود الماضية وتحررن ما بين 3 سنوات و10 سنوات من حق أبنائهن في التعليم، بالرغم من المخالفة لقانون إجبارية التعليم على الأطفال الموريتانيين.

في التحقيق، قدمنا قصص لهؤلاء مثل ميمونة وعائشة وسيديا الذي لم يتجاوز سن 12 عاما ولديه الرغبة في دخول المدرسة غير أنه محروم بسبب عدم امتلاك الهوية وإلى إشعار آخر.

أعد التحقيق: الزميل المتعاون أبوبكر سالم