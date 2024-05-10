في قاعدة عسكرية أصبحت الآن مركز احتجاز في صحراء النقب، التقط إسرائيلي يعمل في المنشأة صورتين لمشهد يقول إنه لا يزال يطارده.

وشوهدت صفوف من الرجال يرتدون بدلات رياضية رمادية يجلسون على مراتب رقيقة من الورق، ومحاطة بسياج شائك. ويبدو أن جميعهم معصوبو الأعين، ورؤوسهم معلقة بثقل تحت وهج الأضواء الكاشفة.

وقال الإسرائيلي الذي كان في المنشأة لشبكة CNN إن رائحة كريهة ملأت الهواء، وكانت الغرفة تضج بأصوات الرجال.

مُنعوا من التحدث مع بعضهم البعض، وتمتم المعتقلون لأنفسهم.

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