دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدرت فوربس قائمة أقوى 100 شركة تابعة لعائلات عربية لعام 2024، حيث تستثمر العديد من الشركات العائلية في البحث والتطوير والتحول الرقمي والممارسات المستدامة لتأمين مكانها في السوق المتطور.

وقد شهدت الشركات العائلية في الشرق الأوسط تحولاً في العقود الأخيرة، وبصرف النظر عن الاستثمارات التقليدية في العقارات والضيافة في أوروبا والولايات المتحدة، تستثمر العائلات في الشرق الأوسط الآن في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بالإضافة إلى مشاريع الاستدامة، في كل من العالم المتقدم والنامي.

ووفقًا لتصنيف فوربس، تعد العائلات في دول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر نجاحًا في مجال الشركات العائلية، حيث تأتي 34 شركة عائلية من أصل 100 من السعودية، و28 من الإمارات، وسبع شركات من كل من قطر والكويت.



