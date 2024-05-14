التقت مراسلة CNN، جمانة كرادشة، بالطفلين الفلسطينيين دارين البالغة من العمر 11 عامًا وشقيقها البالغ من العمر 5 سنوات، اللذين فقدا والديهما ومعظم أفراد عائلتهما الكبيرة في غارة جوية إسرائيلية.

آخر مرة رأت فيها CNN دارين، كانت مستلقية على سرير أحد المستشفيات في غزة، مصابة وفاقدة للوعي، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث نجت وشقيقها كنان من غارة جوية إسرائيلية. وكان كنان هادئًا ومرتبكًا، بالكاد يستطيع فتح عينيه.

وخلال اتصال مع عمها المصاب في غزة، انهالت دارين بالبكاء متوسلة لإخراجه وعائلته، قائلة إن "عليها حمايتهم".