يقوم الجيش الأمريكي بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال رصيف عائم. يتحدث ماكس فوستر من CNN عن جهود الإغاثة العالمية والتحديات التي يواجهها عمال الإغاثة.

يقول فوستر إن الآلاف من الأشخاص الذين يغادرون رفح ويذهبون إلى أي مكان يمكنهم العثور عليه حقًا، حيث لا توجد أماكن كثيرة يمكنهم العثور عليها حيث يمكنهم الاستقرار فيه، لذا فإن الأمر يتعلق بمواكبتهم، وتقديم المساعدة لهم، ولكن جميع عمال الإغاثة يعانون من نفس المشاكل، وذلك بالطبع لأنهم يضطرون إلى التنقل معهم.

ويتابع بالقول إن المشكلة الكبرى حاليًا هي أن معبر رفح مغلق، وهو المكان الذي كانت تمر عبره معظم المساعدات، والذي بات غير ممكن الآن، ولهذا السبب يُنظر إلى هذا المعبر على أنه "شريان حياة".

وعن كون عدم وجود أي جندي أمريكي على الشاطئ هناك قال إن الأمر يعود لكونهم لا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم يتدخلون في هذه العملية البرية أو يشاركون فيها.

وقد تمكنوا من بناء رصيف بقيمة 320 مليون دولار وربطها فعليًا بالأرض دون لمس الأرض فعليًا، وهم يأملون في إدخال 90 شاحنة يوميًا إلى غزة.