خلال خطاب التخرج بكلية مورهاوس في أتلانتا، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك "أزمة إنسانية في غزة، ولهذا السبب دعوت إلى وقف فوري لإطلاق النار. وقف فوري لإطلاق النار، أوقفوا القتال!"

وأضاف بايدن: "لقد كنت أعمل على التوصل إلى اتفاق بينما نتحدث الآن، وأعمل على مدار الساعة لقيادة جهد دولي لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة، وإعادة بناء غزة. كما أنني أعمل على مدار الساعة من أجل وقف إطلاق النار أكثر من مرة".

وتابع قائلًا: "أنا أعمل على توحيد المنطقة. أنا أعمل على بناء سلام دائم لأن السؤال هو: هل رأيتم ما يحدث في إسرائيل اليوم؟ ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد حماس، ماذا يحدث بعد ذلك؟ ماذا يحدث في غزة؟ ما هي الحقوق التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني؟ إنني أعمل للتأكد من أننا حصلنا أخيرًا على حل الدولتين، وهو الحل الوحيد لكي يعيش الشعبان بسلام وأمن وكرامة".

وأشار إلى أن "هذه واحدة من أصعب المشاكل وأكثرها تعقيدًا في العالم، وليس هناك شيء سهل فيها".

ومضى قائلًا: "القيادة تدور حول القتال من خلال المشاكل الأكثر استعصاءً على الحل. يتعلق الأمر بتحدي الغضب والإحباط والحسرة لإيجاد حل. يتعلق الأمر بفعل ما تعتقد أنه صحيح، حتى عندما يكون الأمر صعبًا ووحيدًا".