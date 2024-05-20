فيديو يوثق المشاهد الأولى لحطام طائرة الرئيس الإيراني

نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو قالت إنه يظهر موقع تحطم المروحية التي تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين في شمال البلاد.

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