في منطقة وعرة.. شاهد أين تحطمت طائرة الرئيس الإيراني

أكدت وكالة الأنباء الإيرانية موت الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي ووزير خارجية البلاد، حسين أمير عبد اللهيان.

وسقطت المروحية وسط طقس عاصف، حيث تم إرسال فرق وإنقاذ الى المنطقة، وأظهرت صور موقع تحطم الطائرة المنكوبة.

وقال الهلال الأحمر الإيراني إنه لم يعثر على ناجين في موقع الحطام.

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