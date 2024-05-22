من 3 نقاط.. نتنياهو يفصّل لـCNN خطته لما بعد الحرب في غزة

فصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع مذيع CNN، جايك تابر، خطته لما بعد الحرب في غزة، مؤكدًا أن لديه "خطة واضحة جدًا".

وقال نتنياهو في المقابلة: "لدي خطة واضحة جدًا. أعتقد أن أول شيء في اليوم التالي لحماس يا جايك، في اليوم التالي لحماس، علينا التخلص من حماس وإلا فلن يكون هناك مستقبل لغزة، ولا مستقبل للسلام، وسيكون ذلك انتصارًا هائلاً، ليس لحماس فقط، بل أيضاً لمحور الإرهاب الإيراني الذي يدعمها ويدعم وينظم حزب الله والحوثيين وجميع هذه المنظمات الإرهابية المتنوعة الأخرى. لذلك أعتقد أن علينا أن نهزم حماس وسوف نهزم حماس".

وتابع بالقول: "رفح هي آخر معقل كتائب حماس الإرهابية. سوف نهزمهم، وبذلك ينتهي الجزء المكثف من القتال. ولكن بمجرد هزيمة حماس، فإن ما يتعين علينا القيام به هو جعل غزة منزوعة السلاح بشكل مستدام. ونعم، أعتقد أن القوة الوحيدة القادرة على منع عودة الإرهاب في المستقبل المنظور هي إسرائيل. وفي الوقت نفسه، نريد، أنا أريد، إدارة مدنية يديرها سكان غزة الذين ليسوا من حماس وليسوا ملتزمين بتدميرنا".

كما أضاف: "الشيء الثالث الذي سأفعله هو إعادة إعمار غزة إذا أمكن من قبل الدول العربية المعتدلة والمجتمع الدولي. لذا، التجريد من السلاح وإدارة مدنية من قبل سكان غزة المحليين الذين ليسوا ملتزمين بتدمير إسرائيل وإعادة الإعمار المسؤول. أعتقد أنها خطة واقعية وقد قلت ذلك. انظر، إذا كان بعض الناس غير راضين عن ذلك، فربما يريدون وضع السلطة الفلسطينية التي لا تزال تعلم أطفالها، كما تعلم، السعي إلى تدمير إسرائيل والدفع للإرهابيين، كلما زاد عدد اليهود الذين يقتلهم الإرهابيين كلما دفعوا أكثر، ويدعمون الإرهاب. هذا ليس موقفي. أريد مستقبلاً مختلفاً للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".