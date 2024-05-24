جدعون ليفي لـCNN: قرار محكمة العدل الدولية يجعل إسرائيل "دولة منبوذة"

قال جدعون ليفي، كاتب العمود في صحيفة هآرتس، لبيكي أندرسون من شبكة CNN، بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عملياتها في مدينة رفح جنوب غزة: "إن إسرائيل تبحث الآن عن طرق لتجاهل جلسة الاستماع، وتجاهل الحكم".

وعن سؤال حول القرار من القاضي الذي يرأس المحكمة الجنائية الدولية، أجاب ليفي قائلا إن ما يفهم أنه تم إعلان إسرائيل "دولة منبوذة"، لا توجد طريقة أخرى لوصف ذلك.

وأضاف أن إسرائيل تبحث الآن عن طرق لكيفية تجاهل جلسة الاستماع، وكيفية تجاهل الحكم، وأنه متأكد من أن إسرائيل مستمرة الآن بالقتل في رفح، والقيام بجميع أنواع العمليات في رفح.

وفي سؤال عن الوقت الذي يتوقع أن يتغير أي شيء على المدى القصير، أجاب ليفي أنه من الصعب جدًا رؤية أي تغيير في الحكومة الحالية، ويجب أن أقول أيضًا إنه في ظل الأجواء الحالية في إسرائيل، فإن الأجواء في إسرائيل لا تزال مؤيدة للحرب.

إذا أن الاحتجاجات في إسرائيل تدعو إلى إطلاق سراح الرهائن، وتدعو إلى سقوط رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته، ولا توجد احتجاجات ضد الحرب، أو تطالب بإيقاف الحرب.

وعن استمرار الوضع الحالي في إسرائيل بالتجاهل قال ليفي: "لن تتمكن إسرائيل من البقاء جزءا من العالم الديمقراطي إذا استمرت في تجاهل أهم مؤسسات المجتمع الدولي."