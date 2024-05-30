شبكة CNN ترافق سلاح الجو الأردني في إنزال جديد على قطاع غزة

عمّان، الأردن (CNN) -- عند قرابة الساعة 12:45 من ظهر الخميس، نفذت القوات المسلحة الأردنية، عملية الإنزال الجوي الأردني رقم 100 لمساعدات غذائية وإغاثية على قطاع غزة بمشاركة دولية، ضمن سلسلة الإنزالات الجوية التي بدأت مبكّرا مع بدايات الصراع في القطاع، وتنوعت بين إنزالات طبية للمستشفيات الميدانية وأخرى إغاثية.

ورافقت مراسلة CNN بالعربية في الأردن، طائرة سلاح الجو الملكي الأردني الخميس، في الطلعة الجوية التي اشتملت على عملية الإنزال الأردنية الـ100، واستهدفت مواقع عدة في جنوب قطاع غزة وساحلها، ضمن رحلة ذهاب وإياب تجاوزت الساعة والنصف، بمشاركة طائرة مساعدات تابعة لجمهورية مصر العربية وأخرى تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وبحسب بيان القوات المسلحة الأردنية الذي صدر عقب إتمام عملية الإنزال، فقد أكدت أن هذه العملية "هي امتداد "للجسر الجوي" الذي تم تدشينه لإرسال مساعدات إنسانية وطبية، سواء من خلال طائرات سلاح الجو عبر مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة أهالي قطاع غزة على "تجاوز الأوضاع الصعبة""، وفقا لنص البيان.

ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ "بدء العدوان الإسرائيلي" على القطاع وفقا للبيان الرسمي، إلى 100 إنزال جوي أردني، و256 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول أخرى.

ورصدت CNN بالعربية، عدة مشاهد من الدمار للقطاع على امتداد الساحل، وخروج مئات من سكان القطاع لترقّب عملية الإنزال المظلّي للمساعدات، التي جرى رزمها وفق معايير فائقة الدقة وتم إنزالها بانسيابية على أكثر من موقع.

وكان مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردني مصطفى الحياري، قد أكد في تصريحات إعلامية سابقة بأن عمليات الإنزال، أصبحت تعتمد على مهارات الطيار الأردني بدلا من استخدام أجهزة التوجيه، لتحديد مواقع الإنزال وعلى ارتفاعات منخفضة قرب الساحل، لإيصال أكبر عدد من المساعدات بالمظلات.

وتعرضت قافلة برية أردنية محملة بالمساعدات إلى قطاع غزة في 7 مايو/أيار من الشهر الجاري، لاعتداء من "مستوطنين"، وهي في طريقها إلى معبر بيت حانون (إيريز) والعبث بحمولتها، بعد أن استطاع الأردن إدخال قافلة مشابهة للمرة الأولى عبر المعبر ذاته في الأول من أيار.

ويأتي استمرار عمليات الإنزال الجوية الأردنية، في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية الأربعاء، عن تسيير قافلة برية جديدة تضم 40 شاحنة مساعدات إلى القطاع، فيما بيّن الأمين العام للهيئة حسين الشبلي أن العدد الكلي للشحنات البرية التي "دخلت القطاع" حتى يوم أمس، قد بلغ 1757 شاحنة، و53 طائرة مساعدات عبر مطار العريش.