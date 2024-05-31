تحدثت مذيعة CNN كريستيان أمانبور مع الجراح البريطاني، الدكتور نيك ماينارد، عن زيارته الأخيرة إلى غزة، حيث شهد انهيار نظام الرعاية الصحية هناك.

غادر الجراح البريطاني القطاع في نفس الوقت الذي بدأ فيه التوغل الإسرائيلي، حيث قال في وقت سابق لرويترز إنه سمع القنابل وإطلاق النار في كل مكان أثناء القيادة عبر رفح، مشيرًا إلى أن التوتر كان واضحًا مع إخلاء الناس بأسرع ما يمكن.

ووضح ماينارد في المقابلة كيف كان الوضع هناك قائلًا: "لقد أصدروا أوامر الإخلاء الأولية قبل ساعتين تقريبًا من مغادرتنا للمعبر، ورأينا مئات الأشخاص يسارعون للخروج من - كنت سأقول منازل، لكنها ليست كذلك. لقد نزح هؤلاء الأشخاص عدة مرات وكانوا يغادرون ملاجئهم المؤقتة للغاية. هناك خيام مؤقتة، وملاجئ من القماش المشمع، يجمعون أغراضهم ويتحركون في سيارات، بعضهم يسيرون على الأقدام، وبعضهم يستقلون عربات تجرها الحمير ويخرجون مسرعين. كان من المحزن للغاية أن نراهم يغادرون على وجه السرعة، لأنه بالنسبة للبعض منهم، فإن هذه هي المرة الخامسة والسادسة والسابعة التي يفعلون فيها ذلك في الأشهر الستة الماضية".

وتابع بالقول: "لم نعتقد أننا سنخرج. لقد تم رفضنا في البداية... لقد نصحونا بالمغادرة. لذا، كانت هناك مناقشات مستمرة بين فريق "المساعدات الطبية للفلسطينيين” على الأرض ووحدة تنسيق الأعمال في الجيش الإسرائيلي، لذا، قرروا في البداية لأسباب أمنية، أنه يجب علينا العودة إلى المنزل، ولكن بعد ذلك غادرنا مرة أخرى في وقت متأخر من الصباح، ووصلنا إلى المعبر حيث كانت القصف قد تكثف".

كما ضاف: "حاصرتنا القنابل التي كانت تنهال على المدينة دون توقف تقريبًا، وكان علينا اتخاذ قرارات صعبة للغاية بشأن ما إذا كان ينبغي لنا أن نواصل مغادرتنا المخطط لها أو أن نعود أدراجنا، لأن الأمر أصبح خطيرًا للغاية. لكننا بقينا وتمكنا من الخروج".

تطرق الجراح البريطاني إلى خطورة الوضع في رفح، قائلًا: "الكلمات التي استخدمناها منذ بضعة أسابيع، عن كون هذا الأمر كارثي، إنه كذلك للغاية. هناك العديد من الناس الذين يقتلون هناك، وأولئك الذين تم إجلاؤهم أجبروا على الذهاب إلى المواصي، وهي منطقة أعرفها جيدًا، حيث يوجد بالفعل مئات الآلاف من الناس هناك".

واستطرد بالقول: "لقد اضطروا إلى استيعاب ما يقرب من مليون شخص إضافي. لا يوجد شيء هناك. المواصي عبارة عن مساحة ضيقة من الرمال والأرض القاحلة مقسمة بطريق بدون أي مرافق على الإطلاق. لذا فإن فكرة أن بإمكانهم استيعاب مليون شخص آخر بأمان بأي شكل من الأشكال خيالية"، على حد تعبيره.