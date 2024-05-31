قال الجراح البريطاني، الدكتور نيك ماينارد، في مقابلة مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، إنه شهد "عرضًا لا يصدق لمدى دقة القصف عندما تريد القوات الإسرائيلية القيام بذلك"، مضيفًا إلى أنهم "كانوا يستهدفون غرفًا محددة في المباني وطوابق محددة، وكان هناك أضرار جانبية، ولكنها كانت ضئيلة جدًا في ذلك الوقت. لقد شهدت ذلك بنفسي كيف يمكن أن يكون استهدافهم دقيقًا"، في إشارة لزيارة له قبل السابع من أكتوبر.

وأشار الجراح البريطاني إلى أنه "بعد السابع من أكتوبر، كنت هناك خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وشهدت القصف العشوائي لأعداد كبيرة من السكان في المخيمات المحيطة بدير البلح، حيث كنت أقيم لمدة أسبوعين. لذا فقد شهدت حالتين متناقضتين. لقد رأيت مدى الدقة، مدى دقة استهدافهم، ورأيت مدى عشوائيتهم. لا شك لدي في أن ما شهدناه منذ السابع من أكتوبر هو عمليات قتل عشوائية لأعداد كبيرة من السكان المدنيين".

وفيما يتعلق بوجود أعضاء من حماس في المستشفيات وأنهم يستخدمون المدنيين دروعًا بشرية، قال الجراح البريطاني: "لا أستطيع حقًا أن أشهد إلا بما شهدته وما شهده الأصدقاء المقربون والزملاء. لقد زرت هذه المستشفيات في مناسبات عديدة قبل السابع من أكتوبر، ولكن منذ ذلك الحين أيضًا، ولم أشهد أبدًا أي دليل على وجود مسلحين من حماس في هذه المستشفيات".

وأضاف: "أصدقائي المقربين وزملائي، والذين أعرف بعضهم منذ ما يقرب من 15 عامًا، لقد سألتهم مرارًا ولم يشهدوا أيًا من هذا. الآن، من الواضح أنني لا أستطيع تقديم أي دليل على ما يحدث في أي أنفاق تحت الأرض. لم أرها قط. ولكن إذا أخذنا مستشفى الشفاء كمثال، والذي أعرفه جيدًا، لقد زرت كل شبر من هذا المستشفى. لم أر قط أي قيود على الوصول لأي جزء من المستشفى. لذا، لم أر أي دليل على ما يصفونه".

علق ماينارد على صعوبة ما شاهده في غزة وأثره عليه، موضحًا: "إنه أمر صعب للغاية. أعني، أقول لأصدقائي وعائلتي إن جزءًا من علاجي هو التحدث عن الأمر مع أشخاص مثلك، لأن هذا الأمر لا يتم الإبلاغ عنه بشكل كافٍ. من شهد هذا الأمر منا بحاجة إلى إخبار الجميع بما يحدث، وبحاجة إلى التأكد من أن حكوماتنا تفهم العواقب المروعة للهجوم العسكري المستمر في غزة".