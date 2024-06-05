قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "إن هناك كل الأسباب" التي تجعل الناس يعتقدون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يطيل أمد الحرب ضد حماس في غزة من أجل بقائه السياسي. التعليقات نُشرت في مقابلة مع مجلة تايم أجريت قبل 3 أيام فقط من خطاب بايدن الجمعة، والتي عرض فيها تفاصيل صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار التي اقترحتها إسرائيل.

هذا الخطاب بدا وكأنه يضع رئيس الوزراء نتنياهو في زاوية ما، مضطرًا للاختيار بين الصفقة أو بقاء حكومة نتنياهو بشكلها الحالي.

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، هذا الأمر في مقابلة مع مذيع CNN، جايك تابر، قائلًا: "لا أعتقد أن هناك صفقة حقيقية على الطاولة. بمعنى أن يحيى السنوار، زعيم حماس، لا يزالون يحتجزون 120 رهينة، 41 منهم نعرف أنهم ماتوا أو قُتلوا على يد حماس، وأعتقد أنه يمارس تكتيك القط والفأر هنا. لن يطلق سراح الكثير من الرهائن حقًا. سيحاول إطالة هذه الحرب لأن هذه استراتيجيته لاستنزاف إسرائيل وهي أيضًا استراتيجية إيران. وأعتقد أن الطريقة الوحيدة لنا للحصول على صفقة حقيقية على الطاولة هي زيادة الضغط على السنوار، بالضغط وزيادة الجهد في رفح".

وتعقيبًا على العمليات في رفح، أشار بينيت إلى أنه "لم يتم الانتهاء منها، وحتى قبل بضع دقائق، تحدثت إلى جنود من رفح. نحن بحاجة إلى التحرك بشكل أسرع بكثير.هذه الحرب بأكملها مستمرة لوقت طويل. كان من الممكن أن نقوم بعملية رفح منذ 3 أو 4 أشهر. أعتقد أن السبب هو مزيج من سوء التنفيذ من قبل الحكومة الإسرائيلية والإبطاء المستمر من جانب الإدارة الأمريكية لإسرائيل، أدى إلى حرب بطيئة للغاية وطويلة الأمد. هذا ليس جيدًا. يجب أن ننتهي من هذا الأمر في أقرب وقت".

وفيما يتعلق بما إن كان نتنياهو يطيل أمد الحرب لأجل بقائه السياسي، قال بينيت: "مرة أخرى، أنا لست في عقل السيد نتنياهو. كل ما أستطيع أن أنظر إليه هي الأفعال. أستطيع أن أقول إن الحروب تُربح باستمرارية حاسمة. لا يمكنك تشغيل وإيقاف المفتاح. كنت مقاتلًا لسنوات عديدة، وهذه ليست الطريقة التي تربح بها الحرب. إذا لكمت خصمك، وكان يتأرجح، فعليك أن تركز وتضربه مرة أخرى. لا تمنحه شهرًا للتعافي والعودة قويًا مرة أخرى. وهذا بالضبط ما يحدث. يجب أن يتوقف، نحن بحاجة إلى زيادة الضغط على يحيى السنوار حتى نتمكن من إطلاق سراح الرهائن والفوز بالحرب".

أما فيما يخص تهديدات بايدن، وما إن كانت إسرائيل ونتنياهو يأخذونها على محمل الجد، رد بينيت بالقول: "نحن نحترم بشدة الرئيس بايدن وإدارته وصداقة الولايات المتحدة الأمريكية. نحن لا نعتبر ذلك أمرًا مسلمًا به على الإطلاق. فيما يتعلق برفح، كان هناك نقاش وقيل لنا إنه لا توجد طريقة لإبعاد مليون مدني عن طريق الأذى، ومع ذلك فعلنا ذلك. ولم يستغرق الأمر 3 أشهر كما اقترح البعض، بل استغرق الأمر حوالي أسبوع ونصف. لذلك، أعتقد أن لدينا القدرة على القيام بما يتعين علينا القيام به. أود أن أشير، يا جايك، إلى أننا أمنّا الحدود بين مصر وغزة، وهو ما يعني أنه منذ حوالي 7 أيام، لم يعد بإمكان حماس إعادة تزويد ذخيرتها، وهذا يعني أن الوقت ينفد بالنسبة لهم. وإذا ما تابعنا هذه العملية بسرعة وحسم، أعتقد أننا نستطيع أن ننهي هذه المسألة بشكل أسرع مما كان متوقعًا."