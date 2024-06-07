قُتل العشرات في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تديرها الأمم المتحدة في مخيم النصيرات للاجئين بوسط غزة، وفقًا للسلطات في القطاع الفلسطيني.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ الغارة الجوية، قائلًا إنه نفذ "ضربة دقيقة ومبنية على معلومات استخباراتية" استهدفت ما بين 20 إلى 30 مسلحًا فلسطينيًا كانوا يحتمون في المدرسة ويستعدون لشن هجمات على القوات الإسرائيلية، على حد قولهم.

كما قال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي لم يكن على علم بوقوع أي ضحايا مدنيين.

من جانبها، تقول وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 40 شخصًا قُتلوا عندما ضرب الجيش الإسرائيلي المبنى ليلًا.

مراسل CNN جيريمي دايموند يشرح التفاصيل في هذا الفيديو.