فلسطينيون من غزة يروون ما حدث في مخيم النصيرات لحظة الهجوم الإسرائيلي

قُتل أكثر من 280 شخصًا وجُرح مئات آخرون في غزة يوم 8 يونيو/حزيران، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع، وتقول الوزارة إن هذا كان اليوم الأكثر دموية في غزة منذ منتصف ديسمبر.

وقد قُتلوا خلال العملية الخاصة التي قام بها الجيش الإسرائيلي لتحرير أربعة رهائن إسرائيليين اختطفتهم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

ولا تستطيع شبكة CNN التحقق بشكل مستقل من أرقام وزارة الصحة في غزة.